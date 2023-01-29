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Nusaybin'de çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

3. Sayfa Haberleri

Nusaybin'de çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Dılgeş Sokak'ta meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangında maddi hasar meydana gelirken çıkış nedeni tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin İtfaiye Mardin 3. Sayfa Haberler

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