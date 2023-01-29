Nusaybin'de çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi 3. Sayfa Haberleri Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Dılgeş Sokak'ta meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangında maddi hasar meydana gelirken çıkış nedeni tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nusaybin İtfaiye Mardin 3. Sayfa Haberler

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