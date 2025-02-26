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Nusaybin'de Bina Çatısında Yangın

Nusaybin'de Bina Çatısında Yangın
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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