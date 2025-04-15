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Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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