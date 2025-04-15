Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN