Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa