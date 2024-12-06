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Nusaybin'de Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Nusaybin'de Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Nusaybin-Tilkitepe Mahallesi üzerinde plakası belirlemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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