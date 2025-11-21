Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ağır Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki D.K.'ya seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan çocuk Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, hızla gelen aracın çocuğa çarptığı ve çocuğun havaya savrulduğu görülüyor.

Kazaya neden olan araç sürücüsünün 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MARDİN