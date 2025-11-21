Haberler

Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki D.K.'ya bir otomobil çarptı. Kaza sonucunda çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kaza, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki D.K.'ya seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan çocuk Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, hızla gelen aracın çocuğa çarptığı ve çocuğun havaya savrulduğu görülüyor.

Kazaya neden olan araç sürücüsünün 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MARDİN

