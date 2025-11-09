Nusaybin'de 3. Kattan Düşen Kız Çocuğu Yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binanın üçüncü katından düşen kız çocuğu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, çarşı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre bir kız çocuğu dengesini kaybederek binanın 3'cü katından yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa