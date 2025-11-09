Nusaybin'de 3. Kattan Düşen Kız Çocuğu Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binanın 3'üncü katından yere düşen kız çocuğu yaralandı.

Olay, çarşı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre bir kız çocuğu dengesini kaybederek binanın 3'cü katından yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN