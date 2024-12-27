Nusaybin'de 15 Bin 850 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta yapılan aramada 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Nusaybin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri sırasında durdurulan araçta 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi" denildi.

Kaçak sigaranın bulunduğu araçta 2 şahsın gözaltına alındığı belirtildi. - MARDİN