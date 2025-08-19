Nureddin Toraman'ın Kaybolduğu Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Arnavutköy Karaburun'da fotoğraf çekmek için denize giren Nureddin Toraman'ın kaybolduğu anların görüntüleri yayınlandı. Dalga tarafından yere düşen Toraman, bir süre sonra gözden kayboldu, arama çalışmaları başlatıldı.

Arnavutköy Karaburun'da fotoğraf çekmek için denize giren ve kaybolan Nureddin Toraman'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Toraman'ın elinde telefonuyla sahilde kayıt yaptığı sırada dalganın vurmasıyla yere düştüğü anlar yer aldı.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana geldi. Fotoğraf çekmek için denize giren Nureddin Toraman, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Nureddin Toraman'ın olaydan dakikalar önce arkadaşlarıyla sahilde vakit geçirdiği görüldü. Telefonuyla kıyıda kayıt yaptığı sırada aniden dalganın vurmasıyla yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
