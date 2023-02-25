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Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Depremden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağı'nda Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

Depremden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağı'nda Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde yerle bir olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı bütün binalar yıkılan CCK inşaatın sahibi Belediye meclis üyesi Yunus Kaya'nın ardından Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Ökkeş Kavak Yunus Kaya Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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