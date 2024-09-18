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Nurcan Arslan Cinayeti Davasında Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

Nurcan Arslan Cinayeti Davasında Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası
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Küçükçekmece'de 2016 yılında Nurcan Arslan'ı öldüren sanık Abdullah Melih Barış, 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'ın bozma kararları sonrası duruşmada iyi hal indirimi uygulanarak cezası 25 yıla indirildi. Olay, Arslan'ın Barış'ın barışma teklifini reddetmesi üzerine gerçekleşmişti. Mahkemenin kararına aile üyeleri tepki göstererek sinir krizi geçirdi.

Nurcan Arslan cinayeti davasında karar: İyi hal indirimi uygulanan sanığa 25 yıl hapis cezası

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, 30 Ocak 2016'da barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı kurşun yağmuruna tutarak öldüren sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Yargıtay'ın üçüncü bozma kararı sonrası mahkeme, sanık Abdullah Melih Barış'ı 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, iyi hal indirimi uyguladıkları sanığın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Küçükçekmece'de 30 Ocak 2016'da Abdullah Melih Barışbarışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı 11 kurşunla öldürmüştü.

Abdullah Melih Barış hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ardından iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırılması yönündeki kararı inceleyen Yargıtay, "suçun tasarlanmadığı" gerekçesiyle kararı 3. kez bozdu. Bunun üzerine Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Melih Barış, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşmada bir kısım müşteki ve taraflar avukatları da hazır bulundu.

Sanığın olayı önceden planladığı, ruhsatsız tabancasını çıkararak Arslan'a ateş ettiği belirtildi.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Abdullah Melih Barış'ın kız arkadaşı Nurcan Arslan'ın kendisinden ayrılmak istemesi üzerine ikamet ettiği Tokat'tan İstanbul'a geldiği, Nurcan Arslan'ı ikna edemediği taktirde yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile vurarak öldürmeyi planladığı anlatıldı. Mütalaada 30 Ocak 2016 tarihinde saat 11.00 sıralarında Halkalı'daki bir sitenin önünde Barış ile Arslan'ın tartıştıkları, Arslan'ın Barış'a "Gitmek istiyorum" dediği, Barış'ın ise "Lütfen sadece konuşacağız, yemek yer çıkarız" şeklinde karşılık verdiği belirtildi. Mütalaada ayrıca Arslan'ın geri dönmek istemesi üzerine Barış'ın onu ikna etmeye çalıştığı, Arslan'ı ikna edemediği, sanığın olayı önceden planladığı, belindeki ruhsatsız tabancasını çıkararak genç kadına ateş ettiği anlatıldı. Mütalaada, Barış'ın polis ekiplerini arayarak, silahla birisini yaraladığını ve teslim olacağını söyleyerek bulunduğu yeri bildirdiği; bunun üzerine polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ile gözaltına alındığı, Arslan'ın ise yaralanma sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Mütalaada sanık Abdullah Melih Barış'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"Kesinlikle bir tasarlama söz konusu olmamıştır"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Abdullah Melih Barış, mahkemeden Yargıtay'ın bozma kararına uymasını talep ederek, "Tanıklar Nurcan'la bizim camekanın arkasında tartıştığımızı ve tartışmanın içeriğini kesinlikle bilmediklerini söylüyorlar. Olay tartışma neticesinde geçirdiğim cinnet sonucunda gerçekleşmiştir. Kesinlikle bir tasarlama söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirterek bozulan karara uyulmasını talep etti.

Savunma yapan sanık avukatları ise, uzun tutukluluk halinin göz önünde bulundurularak sanığın tahliyesini istedi. Son sözü sorulan sanık Abdullah Melih Barış, çok pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

İyi hal indirimi uygulanan sanığa 25 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay tarafından verilen kararlara karşı direnilemeyeceği gerekçesiyle sanık Abdullah Melih Barış hakkında 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutum ve davranışları sebebiyle cezada iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Aile sinir krizi geçirdi

Mahkemenin kararını öğrenen aile, karara tepki göstererek mahkeme koridorunda sinir krizi geçirdi.

Olayın Geçmişi

Küçükçekmece'de, 2016 yılında barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancasıyla 11 kurşunla öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulanmış, mahkemenin önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanık Abdullah Melih Barış'ın duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezayı müebbet hapis cezasına indirmişti.

Abdullah Melih Barış'ın Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlanan davada son sözü sorulan sanık Barış, "Olayı planlamadım. Nurcan beni olayın gerçekleştiği yere götürdü. Pişmanım, lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" demişti.

Mahkeme verilen cezada iyi hal indirimine gitmişti

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Abdullah Melih Barış'ı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, ardından Barış'ın duruşmadaki iyi halini göz önüne alan mahkeme cezayı infazı daha az olan müebbet hapse indirmişti. Sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına da yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan verdiği cezada da indirime gitmişti. Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan sanık Barış'ı 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme daha sonra bu cezaya da iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 8 ay hapse indirmişti. Mahkeme, sanık Abdullah Melih Barış'ın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa

3-sayfa Suç

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