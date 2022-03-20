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Nuray Demir cinayetinde gözaltına alınan eski nişanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nuray Demir cinayetinde gözaltına alınan eski nişanlı tutuklandı

Antalya'da otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir' ölümünde gözaltına alınan eski nişanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir' ölümünde gözaltına alınan eski nişanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Demir'in (17) odasını temizlemek için giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili polis, Nuray Demir'in eski nişanlısı T. B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T. B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa, Antalya, Otel, 3. Sayfa, Haberler

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