İslam karşıtı grubun lideri Kur'an-ı Kerim yaktı

Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı SIAN (Norveç'in İslamlaştırılmasını Durdurun) grubunun lideri Lars Thorsen, müslüman topluluğun yaşadığı bölgeye gelerek Kur'an-ı Kerim yaktı. Thorsen'in içinde bulunduğu araç, dönüş yolundayken başka bir aracın çarpmasıyla takla attı, 6 kişi yaralandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı SIAN grubunun lideri Lars Thorsen, büyük bir Müslüman topluluğun yaşadığı Mortensrud bölgesine geldi. Thorsen yaktığı Kuran-ı Kerim'i yolun ortasına bıraktı ve aracına döndü. Çevredekiler ise duruma müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Aracına binen Thorsen bir kez daha aynı provokasyonu gerçekleştirdi ve aracında yaktığı Kuran-ı Kerim'i camdan çıkararak sokaklarda dolaşmaya başladı.

Daha sonra içinde 2 kadının bulunduğu bir araç, eylemini sonlandıran Thorsen'in aracının peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Thorsen'in bulunduğu araç takla attı. Kazada 6 kişinin yaralandığını açıklayan polis, "kasten çarpmakla" suçlanan araç sürücüsü dahil olmak üzere 2 kadını gözaltına alındığını aktardı.

İskandinav ülkelerindeki aşırı sağcı İslam karşıtı eylemciler, son yıllarda müslüman nüfusun yoğun olduğu mahallelere gelerek provokatif eylemler gerçekleştiriyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa