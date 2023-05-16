Normal yol diye tramvay yoluna giren sürücü alkollü çıktı

Konya'da otomobiliyle tramvay yoluna giren sürücü alkollü çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinden, sürücünün normal yol diye tramvay yoluna girdiği anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'nde kara yolu ile tramvay yolunun birleştiği yerden tramvay yoluna giren bir otomobil, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Polise yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, maddi hasarlı trafik kazasına sebep olan sürücüye alkol testi uyguladı. 215 promil alkollü olduğu tespit edilen S.Y. isimli sürücünün, 60 kilometre hızla ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip tramvay yoluna daldığını söyleyerek çevredeki vatandaşlardan yardım istediği belirtildi. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinden sürücünün alkolün etkisiyle tramvay yolunu ana yol zannederek orada seyrettiği ortaya çıktı. Sürücünün Ankara'dan Konya'ya geldiği, otomobili park halindeyken alkol aldığı ve 200 metre ilerleyemeden tramvay yoluna girdiği anlaşıldı. Alkollü sürücüye gerekli cezai işlem uygulanarak, sürücü belgesine de geçici süreliğine el konuldu.

Tramvay yolundaki araç ise çekici vasıtasıyla otoparka çektirildi. - KONYA