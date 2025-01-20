Nizip'te Taziye Evine Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir taziye evine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Olayın faali olarak gözaltına alınan Yasin Ayar'ın amca çocuklarıyla arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde taziye evine silahlı saldırıda bulunarak 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Abdulhamit Han Mahallesi Mehmet Mert İliksoy taziye evinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ayar isimli şahıs, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocuğu kuzenlerine taziye evinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ölen 2 kişi defnedildi
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralılardan Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde defnedildi. Olayda hayatını kaybeden Şerif Sarıbayındır'ın ise başsağlığı için geldiği taziye evinde kurşunların hedefi olarak hayatını kaybettiği ve kuzenler arasındaki husumetle bir ilgisinin olmadığı öğrenildi.
Kaçan saldırgan Gaziantep'te yakalandı
Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yasin Ayar isimli saldırgan ise polis ekipleri tarafından Gaziantep'te yakalandı. Yakalanan zanlı karakola götürülürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP