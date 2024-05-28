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Nizip'te Plastik Su Boruları İş Yerinde Çıkan Yangın Sonucu Zarar Oluştu

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde plastik su borularının satıldığı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınırken iş yeri ve araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı 3 araç ve 2 kepçe ise kullanılamaz hale geldi. Yangından dolayı E90 Karayolu 1 saat trafiğe kapatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde plastik su borularının satıldığı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınırken iş yeri ve araçlar kullanılamaz hale geldi.

Nizip ilçesinde E90 Karayolu üzerinde bulunan plastik su borularının satıldığı bir iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangının sıçradığı 3 araç ve 2 kepçe ise kullanılamaz hale geldi. Yangından dolayı E90 Karayolu 1 saat trafiğe kapatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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