Nizip'te Mobilya Dükkanında Yangın
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir mobilya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Nizip'te bir mobilya dükkanında çıkan yangın itfaiye kipleri tarafından söndürüldü.
Gaziantep'in Nizip ilçesi sanayi sitesinde bulunan bir mobilya dükkanında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında ölen ve yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa