Nitelikli Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.K., isimli şahsın Afyonkarahisar'da olduğu bilgisini alan ekipler ardından harekete geçti. Şahıs yapılan takip sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR