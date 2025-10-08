Haberler

Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine Yönelik Operasyon: 206 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 971 vatandaşı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 206 kişinin tutuklandığını ve şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacminin bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "971 vatandaşımızı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 tutuklama. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 971 kişiyi dolandıran suç şebekesine yönelik operasyonda 206 kişinin tutuklandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"41 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine' yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda; 971 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheliyi yakaladık. 206'sı tutuklandı. 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Sahte altın sattıkları, Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. 971 vatandaşımızı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 tutuklama. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 41 ilde 'nitelikli dolandırıcılık şebekelerine' yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda; 971 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheliyi yakaladık. 206'sı tutuklandı. 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Sahte altın sattıkları, Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şarkıcı Hadise de 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü şarkıcılara uyuşturucu operasyonu! Hadise de gözaltında
Ünlü şarkıcı İrem Derici gözaltına alındı

Şarkıcı İrem Derici gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Berrak Tüzünataç, Demet Evgar ve Özge Özpirinçci gözaltında

Oyuncular Berrak Tüzünataç, Demet Evgar ve Özge Özpirinçci gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
Meclis'teki 'Biji Serok Apo' sloganına Destici'den sert tepki: Kafalarını ezip geçeceksin

Cumhur İttifakı ortağı çok sert! Meclis'teki o slogana ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.