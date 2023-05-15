Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı

BİLECİK Bilecik'te merkezli İstanbul ve Antalya'da yapılan dolandırıcılık operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir operasyonun devamında İstanbul ve Antalya'da yapılan dolandırıcılık operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Nisan 2023 tarihinde başlatılan 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu ile ilgili olarak soruşturmanın devamı çerçevesinde İstanbul ve Antalya'da yapılan operasyonda 7 adet cep telefonu, 1 adet masaüstü bilgisayar, 2035 TL para, 770 dolar, 200 euro, 50 sterlin, 1 adet sim kart, 1 adet sim kart kalıbı, 1 adet hesap cüzdanı, 23 adet banka kartı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan M.K., O.Ö, C.C.Ş, H.Ç. isimli toplamda 4 şahıs Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Söğüt'te adliyeye çıkarıldı. 4 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.