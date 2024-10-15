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Nitelikli Cinsel İstismar Suçlusuna Bayburt'ta Operasyon

Nitelikli Cinsel İstismar Suçlusuna Bayburt'ta Operasyon
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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, 26 suç kaydı ve 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.T. isimli şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan F.T., adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma neticesinde, 26 suç kaydı ve nitelikli cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta araması bulunan şahıslara yönelik operasyonlar, çalışmalar titizlikle sürdürülürken, 26 suçtan kaydı bulunan F.T isimli şahısın Trabzon'un Of ilçesinde olduğu ekiplerce tespit edildi. Nitelikli cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.T. isimli şahıs, aracıyla seyir halindeyken jandarma ekiplerince durdurularak, yolda yakalandı. Adliyeye sevk edilen F.T, tutuklanarak Bayburt M tipi Kapalı cezaevine gönderildi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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