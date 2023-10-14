Nişantaşı'nda Sopalı Saldırgan Güzellik Merkezine Saldırdı

Nişantaşı'nda sopayla güzellik merkezine gelen bir şahıs, işyerindeki eşyaları kırarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Dehşet anları kameralara yansırken, polis sopalı saldırganı yakaladı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şişli Nişantaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin O. isimli şahıs ile güzellik merkezinin sahibi arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle husumet oluştu. Büyüyen husumet nedeniyle Selahattin O., eline sopa alarak sahibi kadın olan işyerini bastı. İşyerindekilere sopayla vurarak kıran şahıs, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan polis, saldırganı kısa sürede yakaladı. - İSTANBUL