Nişantaşı'nda eczacıyı öldüren zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Nişantaşı'nda tartıştığı eczacıyı göğsünden vurarak öldüren zanlı Kadir K.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Korkutma amacıyla ateş ettiğini iddia eden zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Nişantaşı'nda meydana gelen olayda, bir eczanede teknisyen olarak çalışan Gökhan Baran (31), yan binadaki apartman görevlisi Kadir K. (42) tarafından silahla göğsünden vurulmuş, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Baran tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına almış, şahsın üst aramasında da olayda kullandığı tabanca ele geçirilmişti.

"Korkutmak için ateş etmiştim"

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı Kadir K.'nin buradaki ifadesi ortaya çıktı. Zanlı sorgusunda, "Gökhan Baran 2 yıl önce burada işe başladı, onu 2 yıldır tanıyorum. Aramızda zaman zaman sürtüşmeler olur, bana küfür eder, benimle alaylı konuşurdu. Olay günü alışverişe giderken eczanenin önünde onunla karşılaştım. Aramızda ters bakma tartışması çıktı, bana küfür etti, üzerime saldırdı ve parmağım kırıldı. Ben de eve gidip, silahı alıp geldim. Silahla, korkutmak için ateş etmiştim. İkinci seferde de yanlışlıkla patladı" dedi.

Adliyeye sevk edildi

Zanlı Kadir K., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetten çıkış yaptığı esnada kendisine yöneltilen sorulara, "Ben öldürmedim" şeklinde yanıt verdiği görüldü. - İSTANBUL