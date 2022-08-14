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Nişantaşı'nda mağazada turistin çantasını çaldılar

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Nişantaşı'nda 2 kişi, Suudi Arabistanlı kadın turistin alışveriş için girdiği mağazada bir anlık dalgınlığından faydalanarak çantasını çaldı.

Nişantaşı'nda 2 kişi, Suudi Arabistanlı kadın turistin alışveriş için girdiği mağazada bir anlık dalgınlığından faydalanarak çantasını çaldı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, 11 Ağustos'ta Şişli Nişantaşı'nda bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, Suudi Arabistan uyruklu Madawi Alshubality alışveriş yapmak için bir mağazaya girdi. Çantasını bir kenara bırakan turist kadın otururken o esnada mağazaya 2 kadın daha girdi. Alışveriş yapıyormuş gibi etrafa bakınan kadınlar, Madawi'nin bir anlık dalgınlığından faydalanıp asılı duran çantasını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Suudi Arabistanlı turist, çantasını çalan kadınlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Turist kadının çantasının çalındığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

alışveriş Nişantaşı turist 3. Sayfa Haberler

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