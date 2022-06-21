Nişantaşı'nda ağaçta mahsur kalan kediyi genç adam böyle kurtardı

Nişantaşı çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kediyi genç bir adam kurtardı. O anlar çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli Nişantaşı'nda bulunan Maçka Sanat Parkı'nda bir ağaca tırmanan yavru kedi inmekte güçlük çekti. Bu durumu fark eden genç bir adam ise hem kediyi ürkütmemeye hem de oradan kurtarmaya çalıştı. Ağaçta mahsur kalan yavru kedi, genç adamın çabaları sonucu kurtarılırken o anlar ise arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa