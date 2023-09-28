Nişanlısının Ailesiyle Tartışan Genç Tüfekle Vurularak Öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nişanlısının ailesiyle çıkan tartışmada tüfekle vurularak öldürülen Sedat Yüksel'in katil şüphelisi olarak gözaltına alınan müstakbel kayınpederi Murat K. ve oğlu Yusuf Efrahim K. adliyeye sevk edildi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde nişanlısının ailesi ile aralarında çıkan tartışmada tüfekle vurularak öldürülen Sedat Yüksel'in katil şüphelisi olarak gözaltına alınan müstakbel kayınpederi Murat K ve oğlu Yusuf Efrahim K., adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Efrahim K., evde kız kardeşiyle tartıştı. Genç kız, bu durumu telefonla aradığı nişanlısı Sedat Yüksel'e anlattı. Bunun üzerine evin önüne gelen Sedat Yüksel ile nişanlısının babası Murat K. ve ağabeyi Yusuf Efrahim K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine tüfek ve tabancayla ateş açtı. Sedat Yüksel, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi üzerine karnından ve başından vuruldu. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Yüksel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksel'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis ekipleri cinayet şüphelileri Yusuf Efrahim K. ve babası Murat K.'yı gözaltına altına aldı. Silahlı kavgada kullanılan av tüfeği ile tabancaya da el koydu. Emniyette işlemleri tamamlanan baba ile oğlu, adliyeye sevk edildi.