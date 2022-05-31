Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı - Haberler

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Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce nişanlı bir kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce nişanlı bir kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı.

İddiaya göre, hurdacılık yapılan bir araçla Aydınlar beldesine gelen 3 kişi, kimsenin olmadığı Cakan ailesinin evine girerek nişanlı kızın ziynet eşyalarını çaldı. Altın takıları çalınan nişanlı kızın babası Yusuf Cakan, hayvancılık ile uğraştıkları için evde olmadıkları sırada beldede görülen yabancı 3 kadının evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasında bulundu. Cakan, "Biz hayvancılıkla uğraştığımız için o esnada dışarıdaydık. Hırsızlar yatak odamıza kadar girerek bazanın altında olan nişanlı kızıma ait 150 bin TL'ye yakın altın bilezik, yüzük, saat ve küpesini çalmışlar. Hırsızlar bizim evden kaçarken komşularımız fark ediyor ancak hurdacı aracı kadınları alarak mahallemizi hızla terk ediyor. Haber verilmesiyle eve geldiğimde, kızımın takılarının olduğu yere baktığımda olmadığını fark ettim. Hemen jandarmaya haber verdim. Buradan rica ediyorum, üstü kapalı kasa ve üzerinde 'Maraşlı' yazısı bulunan araca dikkat ediniz, biz yandık başkaları yanmasın" dedi.

(Orhan Emen - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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