Nişanda dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi hastanelik oldu - Haberler

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Nişanda dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nişanda dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi hastanelik oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir nişan töreninde dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir nişan töreninde dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Alaplı ilçesi Çamcılar köyünde düzenlenen nişanda dağıtılan tavuktan yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvuran 16 kişi, tedaviye alındı. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemekten numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, 3. Sayfa, Haberler

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