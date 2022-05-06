Nişana giden damat adayını emniyet kemeri kurtardı - Haberler

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Nişana giden damat adayını emniyet kemeri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nişana giden damat adayını emniyet kemeri kurtardı

Samsun'da kendi nişan törenine giderken aracıyla yoldan çıkarak takla atan damat adayı emniyet kemeri kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kendi nişan törenine giderken aracıyla yoldan çıkarak takla atan damat adayı emniyet kemeri kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 34 ZFR 44 plakalı otomobil ile kendi nişan törenine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla attı. F.Y. emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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