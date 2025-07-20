Nişan Töreninden Dönen Araç Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Nişan Töreninden Dönen Araç Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Elazığ'dan nişan töreninden dönen otomobil Erzincan-Erzurum kara yolunda takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'dan nişan töreninden dönen bir otomobilin dün Erzincan- Erzurum kara yolu üzerinde takla atması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin defalarca takla attığı kaza anları, saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün Erzincan-Erzurum kara yolunun 25'inci kilometresinde bulunan Saztepe mevkiinde meydana geldi. Y.E.G. yönetimindeki 24 ABY 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atmıştı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin defalarca takla attığı ve büyük bir toz bulutu içinde gözden kaybolduğu görüldü.

Kazada araç içerisinde bulunan Y.E.G., A.D., A.G. ve N.T. yaralanmış, ağır yaralı olarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 58 yaşındaki M.G. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmişti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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