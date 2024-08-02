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Nişan töreninde kavga çıktı; 1 kişi yaralandı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen bir nişan töreninde çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Kavganın sebebi olarak alacak verecek meselesi gösterildi. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Nişan töreninde kavga çıktı; 1 kişi yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen bir nişan töreninde, çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Olay Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşandı. İddialara göre O.D. ile T.M. arasında daha önce alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşandı. O.D.'nin nişan törenine geldiğini gören T.M. arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve kuru sıkı bir silahın kullanıldığı kavgada iki kadın baygınlık geçirdi. Kavgayı ayırmak isteyen M.P. de aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Hafif yaralanan M.P.'nin kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine Çaydeğirmeni Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarmanın kısa süre içerisinde olay yerine gelip müdahale etmesiyle birlikte kavga yatıştırıldı. Bu sırada T.M., olay yerinden kaçmak isterken yüksekten düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.M. hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrası bir araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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