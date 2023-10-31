Nişan Töreninde Ateş Açan Şahsa 13 Bin TL Para Cezası

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen nişan töreninde havaya rastgelen ateş açan şahsa yaklaşık 13 bin TL idari para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında ise çok sayıda silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen nişan töreninde havaya rastgelen ateş açan şahsa yaklaşık 13 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, Dinar ilçesi Karakuyu köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri köyde gerçekleştirilen nişan töreninde havaya ateş açtığı tespit edilen Ş.Y. (21) isimli şahsın evine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ile şarjör ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şahsa ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan yaklaşık 13 bin TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR