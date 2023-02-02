Nişan töreni dönüşü kar yağışına hazırlıksız yakalananlara belediye ekipleri ulaştı 3. Sayfa Haberleri Nişan töreni dönüşü kar yağışına hazırlıksız yakalananlara belediye ekipleri ulaştı Diyarbakır Silvan Boyunlu Köyü'nde nişan töreni sonrası yağan kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve mahsur kalan vatandaşlar köylüler ve belediye ekiplerince kurtarıldı Diyarbakır Silvan ilçesi Boyunlu... Nişan töreni dönüşü kar yağışına hazırlıksız yakalananlara belediye ekipleri ulaştı DİYARBAKIR - Diyarbakır Silvan Boyunlu Köyü'nde nişan töreni sonrası yağan kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve mahsur kalan vatandaşlar köylüler ve belediye ekiplerince kurtarıldı Diyarbakır Silvan ilçesi Boyunlu Köyü'nde nişan töreni sonrası Silvan ilçesine dönüşe geçenler araçlarıyla Boyunlu Köy grup yolunda kar yağışına yakalandı, 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediye ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşların yardımına koştu. Köylüler traktörlerle müdahale ederken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri bir yandan vatandaşlara ulaşırken bir yandan da iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürerek karla mücadeleye devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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