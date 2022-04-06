Ardahan'da Nisan ayında karla mücadele

-4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu açılıyor

ARDAHAN - Kar ve çığ riski yüzünden kapalı tutulan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kar ve çığ riski yüzünden yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Karayolları 183'üncü Şube Şefliği ekipleri, yoğun kar ve çığ riski bulunması, ayrıca trafik yoğunluğu olmaması sebebiyle ulaşıma kapalı tutulan karayolunu ulaşıma açmak için Bağdeşen Köyü mevkisine geldi.

Greyder ve kepçe desteğindeki ekipler, yolu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmalarına başladı. Metrelerce karda çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Yolun bir hafta içerisinde ulaşıma açılması planlanıyor.