Nisa Mihriban bebeği terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı: "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım"

İSTANBUL - Pendik'te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın 3 aylık bebeğe süt annelik yapması Türkiye'nin gündemine oturdu. Bebeğini terk eden anne savcılığın talimatıyla "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terk" suçlarından gözaltına alındı. Anne Ebru S.'nin emniyette verdiği ifadede, "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım" dediği öğrenildi.

Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Basına yansıyan olay ülkenin gündemine otururken polis bebeğin biyolojik annesi 20 yaşındaki Ebru S.'yi gözaltına aldı.

Ebru S.'nin emniyetteki ifadesine ulaşıldı

Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki ifadesinde 2019 yılında imam nikahlı olarak evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını belirtti. Eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü belirten Ebru S. ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını öne sürerek ayrı eve çıktığını söyledi.

Bir süre sonra M.Ç. isimli bir kişiyle cinsel birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini ifade eden Ebru S. kadın sığınma evine yerleştiğini ve orada hamile kaldığını öğrendiğini belirtti. Ebru S. ifadesini, "5 Ocak 2022 günü bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu" diye sürdürdü.

Ebru S., kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşünmesi sebebiyle bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.

Bebeğini bıraktıktan sonra M.D. isimli şahısla buluştuğunu kaydeden şüpheli Ebru S. bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini kaydetti. Şüpheli Ebru S. bıraktığı bebeğin babasına "Hamileyim" şeklinde mesaj attığını fakat baba M.Ç.'nin mesaja cevap vermediğini iddia etti.

"Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım"

Ebru S.'nin ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği öğrenildi.