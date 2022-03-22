Ninesinin küpesini satıp, ölümle tehdit eden torun tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ninesinin küpesini satıp, ölümle tehdit eden torun tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ninesinin küpesini satıp, ölümle tehdit eden torun tutuklandı Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 68 yaşındaki kadın, torununun küpesini sattığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şikayette bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Ninesinin küpesini satıp, ölümle tehdit eden torun tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 68 yaşındaki kadın, torununun küpesini sattığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şikayette bulundu. Şikayetin ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan torun ise tutuklandı.

Manavgat'a Dikmen Mahallesinde torunuyla birlikte yaşayan 68 yaşındaki A.A., 24 yaşındaki torunu Ö.A.'nın küpesini sattığını, evde bulunan değerli eşyaları satmak istediğini, kendisine hakarette bulunup ölümle tehdit ettiğini belirterek jandarmaya şikayette bulundu. Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerince Dikmen Mahallesinde yakalanan ve kimlik sorgusunda yoklama kaçağı olduğu belirlenen Ö.A.'ya tebligat yapıldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Ninesinin küpesini satıp, ölümle tehdit eden torun tutuklandı

Ninesinin küpesini satıp, ölümle tehdit eden torun tutuklandı

Ninesinin küpesini satıp, ölümle tehdit eden torun tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title