Üye Girişi
Haberler

Nikahına 1 Hafta Kala Uyuşturucuyla Yakalandı, Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da nikahına bir hafta kala kiraladığı araçta 70 gram bonzai ile yakalanan M.B., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Samsun'da nikahına 1 hafta kala aracında uyuşturucuyla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden M.B. (27), kiraladığı otomobil ile memleketi Ordu'ya giderken aracı Samsun girişinde polis tarafından durduruldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B.'nin aracında yaptığı aramada 70 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde gönderildi.

M.B.'nin, "Uyuşturucu kullanıyorum. Ancak kimseye uyuşturucu satmadım. Haftaya İstanbul'da nikahım vardı. 3 Kasım'da da salonu kiralayıp davetiyeyi bastırıp düğün yapıp evlenecektim. Uyuşturucuyu köyüme götürüp toprağa gömüp, köye gittikçe içecektim" dediği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

samsun

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın

Bu listeye bakmadan zeytinyağ şeker ve çay almayın

 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar

Belediyeden açıklama geldi: Açığa alındılar
'E-Nabız' satıldı iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi

'E-Nabız' satıldı mı? Sağlık Bakanlığı resmen açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor? 12-13 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 12-13 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Türkiye Karadağ hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Adnan Oktar Filistin - İsrail sözleri ne, ne dedi? Türkiye Letonya maçı CANLI izle! (U21) Türkiye U21 Letonya U21 maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Milli maç saat kaçta? Bursa Nilüfer FSK - İzmir Çoruhlu FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer FSK - İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Edirnespor - Zonguldak SFK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Edirnespor - Zonguldak SFK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırıkkale Fk SK - Sebat Gençlik CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırıkkale Fk SK - Sebat Gençlik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Polatlı 1926 SK - Niğde Belediyesi CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 SK - Niğde Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.