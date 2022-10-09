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Nijerya'daki tekne faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

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Nijerya'daki tekne faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Nijerya'nın Anambra eyaletinde alabora olan teknede can kaybı 76'ya yükseldi.

Nijerya'nın Anambra eyaletinde alabora olan teknede can kaybı 76'ya yükseldi.

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde geçtiğimiz cuma günü alabora olan teknede can kaybı arttı. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari yaptığı açıklamada, tekne faciasındaki can kaybının 10'dan 76'ya yükseldiğini ifade etti. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Buhari, ilgili kurumları gelecekteki kazaları önlemek için güvenlik protokollerini kontrol etmeye yönlendirdiğini sözlerine ekledi.

Bölge sakini Afam Ogene yaptığı açıklamada, sel nedeniyle ana yolun ulaşıma kapandığını belirterek, bölge sakinlerinin tekneyle seyahat etmek zorunda kaldığını aktardı. Alabora olan teknenin 100'den fazla kişiyi taşıma kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Ogene, teknenin motorunun arızalandığını ve denize açıldıktan kısa bir süre sonra dalgalar nedeniyle alabora olduğunu belirtti. Yetkililer, dün gece itibariyle 15 kişinin faciadan sağ kurtulduğunu aktardı. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nijerya 3. Sayfa Haberler

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