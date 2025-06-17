Nijerya'daki Silahlı Saldırılarda 100 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nijerya'da etnik ve dini sebeplerden kaynaklı devam eden şiddet olaylarında son günlerde 100 kişi yaşamını yitirdi. Devlet Başkanı Tinubu, saldırıları 'iç karartıcı' olarak değerlendirdi ve bölgeye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Nijerya'da geçtiğimiz cuma gününden bu yana gerçekleşen silahlı saldırılarda 100 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da etnik ve dini sebeplerden kaynaklı şiddet olayları devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü, geçtiğimiz cuma gecesi Nijerya'nın Benue eyaletindeki bir kasabada başlayan saldırılarda toplamda 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, dün yaptığı açıklamada, saldırılardaki son artışı "iç karartıcı" olarak nitelendirdi. Yüzlerce göstericinin eyalet başkenti Makurdi'ye akın ederek cinayetlere karşı protesto başlatmasının ardından saldırılara ilişkin "insanlık dışı ve ilerleme karşıtı" ifadelerini kullanan Tinubu, 2 yıl önce göreve gelmesinden bu yana Benue'ye ilk ziyaretini yarın gerçekleştirecek.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı ise çoğunluğu Müslüman olan kuzey ile çoğunluğu Hristiyan olan güney bölgelerinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle en az 3 bin kişinin yerinden edildiğini aktardı. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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