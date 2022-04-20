Nijerya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 ölü - Haberler

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Nijerya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nijerya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Bauchi eyaletinde bir minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Bauchi eyaletinde bir minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Bauchi eyaletine bağlı Ganjuwa bölgesinde bir minibüs, otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlar alev aldı. Federal Yol Güvenliği Birliği (FRSC) Bauchi Eyalet Komutanlığından Yusuf Abdullahi, 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 sürücünün de yaralandığını aktardı. Abdullahi, "Kazaya hız ihlali neden oldu. 11 erkek, 5 kadın, 4 çocuk yanarak yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı. Abdullahi hayatta kalan sürücünün Kafin Madaki Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı. - ABUJA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Minibüs, Nijerya, 3. Sayfa, Haberler

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