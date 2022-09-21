Nijerya'da kiliseye düzenlenen saldırıda 45 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 45 kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde Kajuru bölgesinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Nijerya'nın Güney Kaduna Halklar Birliği Başkanı Awemi Maisamari olayın ardından yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Kajuru'da bir kiliseye saldırı düzenlediğini ve kiliseden 45 kişinin kaçırıldığını söyledi. Çok sayıda yaralının da olduğunu belirten Maisamari, kaçırılan kişiler için fidye talebinde bulunulduğunu belirtti.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor. - ABUJA