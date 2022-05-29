Nijerya'da izdiham: 31 ölü - Haberler

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Nijerya'da izdiham: 31 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nijerya'da izdiham: 31 ölü

Nijerya'nın bir kilisede düzenlenen yardım etkinliğinde çıkan izdihamda, 31 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın bir kilisede düzenlenen yardım etkinliğinde çıkan izdihamda, 31 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Rivers eyaletinde Port Harcourt kentindeki Kings Assembly kilisesinde ihtiyaç sahipleri için yardım etkinliği düzenlendi. Yemek dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kilisede yaşanan izdihamın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Rivers eyaleti Polis Sözcüsü Grace Iringe-Koko bugün sabah erken saatlerde çok sayıda kişinin yiyecek almak için kiliseye geldiğini belirterek, "Kapının kapalı olmasına rağmen kalabalık zorla içeri girmeye çalıştı ve izdiham çıktı" dedi. - ABUJA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yemek Tarifi Nijerya 3. Sayfa Haberler

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