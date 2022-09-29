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Nijerya'da ele geçirilen 1.8 ton kokain yakılarak imha edildi

3. Sayfa Haberleri

Nijerya'da ele geçirilen 1.8 ton kokain yakılarak imha edildi

Nijerya'nın Lagos kentinde geçtiğimiz hafta ele geçirilen ve piyasa değeri 278 milyon ABD dolarından fazla olan 1.8 ton kokain yakılarak imha edildi.

Nijerya'nın Lagos kentinde geçtiğimiz hafta ele geçirilen ve piyasa değeri 278 milyon ABD dolarından fazla olan 1.8 ton kokain yakılarak imha edildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ticari şehri Lagos'un Ikorodu bölgesindeki bir depoya 19 Eylül'de gerçekleştirilen baskında 1.8 ton kokain ele geçirilmişti. Operasyonun ardından Federal Yüksek Mahkeme, kokainlerin kamuya açık alanda imha edilmesine karar verdi. Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu (NDLEA) ekipleri kararın ardından 1.8 ton kokaini bir araziye getirip ateşe verdi.

Piyasa değeri 278 milyon ABD dolarından fazla

NDLEA Başkanı Mohamed Buba Marwa yaptığı açıklamada, piyasa değeri 278 milyon ABD dolarından fazla olan kokainlerin yeraltı dünyasının "hain" faaliyetleri hakkında çok şey söylediğini belirtti. Marwa, uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadeleye devam edileceğini belirterek Ocak 2021'den bu yana 2 bin 904 kişinin uyuşturucudan hapis cezalarına çarptırıldığını, bazı davaların ise devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan baskında 5 kişi de gözaltına alınmıştı. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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