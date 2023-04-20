Niğde Valiliği'nden Bayram Güvenliği Tedbirleri

Niğde Valiliği, vatandaşların Ramazan Bayramı'nın huzur ve güvenlik içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri alacak.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü 20 Nisan 2023 Perşembe gününden itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle, huzur planlarını uygulamaya koyacağı ve emniyet-asayiş tertip ve tedbirlerini 23 Nisan 2023 Pazar gününe kadar aksaksızca sürdüreceği belirtildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığınca; 20-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi, emniyet ve asayişin muhafazası maksadıyla 67 Asayiş, 29 Trafik, ve 6 Sivil Unsur (İsth, KOM, TEM, Jasat, Cck.Kd. Köpek Uns ve Çevre Kor.) olmak üzere toplam 346 personel ile emniyet tedbiri alınması planlandı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ise 117 ekip ve 535 personeli ile sorumluluk sahasında görev alacak.

Sağlık, ulaştırma, doğalgaz, nöbetçi eczane ve haberleşme ile elektrik hizmetleri için gerekli hazırlıklar ilgili birim sorumluları tarafından önceden planlanmış ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatlar tüm bayram süresince hizmete hazır halde bekleyecek.

Sosyal hizmet kurumlarında vatandaşlar tarafından yapılacak ziyaretlere esas olmak üzere, gerekli tertip ve düzenlemeler yapılacak. - NİĞDE