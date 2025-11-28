Niğde-Kayseri Karayolunda Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı

Niğde- Kayseri karayolunda otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre Aktaş Yeni Mahalle mevkiinde Kayseri istikametinden Niğde istikametine seyir halinde olan C.E.'nin (19) sürücüsü olduğu 42 DM 503 plakalı otomobil ile R.E. idaresindeki 51 EV 487 plakalı kamyon çarpıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü C.E.; ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - NİĞDE