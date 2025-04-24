Niğde Jandarma Ekiplerinden Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Operasyonu

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla uyuşturucu madde ve kaçak ürünlere geçit vermedi.

Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, merkez ilçeye bağlı Bağlama kasabasında yürütülen takipli narkotik faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde temini ve kullanımı yönünde istihbari bilgi alınan 4 şüpheliyi fiziki takiple takibe aldı. Yapılan operasyonla yakalanan V.S., İ.A., M.A. ve T.İ. isimli şahısların üzerlerinde, bulundukları araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar, mühimmat ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüphelilerden T.İ.'nin Ağrı Doğubayazıt'ta görevli bir piyade uzman çavuş olduğu ve olay tarihinde doğum izninde bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar adli işlemlerinin ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Aynı gün Ankara-Niğde Otoyolu üzerindeki gişelerde gerçekleştirilen yol kontrol aramasında ise yolcu otobüsünde yapılan denetimde bir kişiye ait 110 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili toplam beş kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Niğde İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - NİĞDE