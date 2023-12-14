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Niğde İl Jandarma Komutanlığı Aranan Şahıslara Operasyon Düzenledi

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda toplam 514 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda; 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 kişi, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 kişi, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi ve 2023 yılı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 427 şahıs olmak üzere toplam 514 şahsı yakalayarak adli mercilere sevk etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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