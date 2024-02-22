Niğde İl Jandarma Komutanlığı, 532 Kişiyi Yakaladı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 532 kişi yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1 Ocak - 20 Şubat 2024 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda Türkiye genelinde çeşitli suçlardan aranan 532 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar arasında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 51 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 11 kişi, 10-20 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 kişi bulunuyor. - NİĞDE