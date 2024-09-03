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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Operasyonları Hakkında Bilgilendirme

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 26.08.2024-01.09.2024 tarihleri arasında il genelinde yaptığı operasyonlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı, hırsızlık olayları aydınlatıldı ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca trafik denetimlerinde de cezai işlemler uygulandı ve araçlar trafikten men edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 26.08.2024-01.09.2024 tarihleri arasında il genelinde yaptığı operasyonlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 hafta süre içerisinde il genelinde asayiş olayları kapsamında 170 şahıs hakkında işlem başlatıldığı bu şahıslardan 1'ininadli makamlarca tutuklandığı bildirildi. Çeşitli suçlardan aranan 8 şahsın yakalandığının, 5 hırsızlık olayının aydınlatılarak şüphelilerin gözaltına alındığı da belirtildi. Öte yandan il genelinde yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele operasyonlarında 5 şahsın yakalandığı 885 bin adet makaron ve 1 adet gümrük kaçağı cep telefonun ele geçirildiği açıklandı. Gerçekleştirilen 16 narkotik operasyonunda ise 16 şahsın yakalandığı, 1'inin tutuklandığı ifade edilen açıklamada çeşitli uyuşturucu maddelerinin ele geçirildiği de belirtildi. Çeşitli suçlardan aranan 1 yabancı uyruklu şahıs ile ülkemizde yasal kalış hakkı bulunmayan 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı da bildirildi.

1 haftalık trafik denetimlerinde ise 8 bin 484 aracın kontrol edildiği, kontrol edilen araçlardan 2 bin 317'sine 5.003.217 TL tutarında cezai işlem uygulandığı, 42 aracın ise trafikten men edildiği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Politika 3-sayfa Güncel trafik

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