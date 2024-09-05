Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, 29 olayı vücut izlerinden aydınlattı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlileri, meydana gelen 29 olayı faillerin olay yerinde bıraktıkları vücut izlerinden aydınlattı. Ekipler, 01.08.2024 - 31.08.2024 tarihleri arasında 21 hırsızlık, 3 narkotik suçlar, 3 ateşli silah kullanma, 1 kasten yaralama, 1 mala zarar verme olayı olmak üzere toplam 29 olayı vücut izlerinden aydınlattı. Olaylarla ilgili 32 şüpheli tespit edildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlileri, meydana gelen 29 olayı faillerin olay yerinde bıraktıkları vücut izlerinden aydınlattı.
Ekipler, 01.08.2024 - 31.08.2024 tarihleri arasında 21 hırsızlık, 3 narkotik suçlar, 3 ateşli silah kullanma, 1 kasten yaralama, 1 mala zarar verme olayı olmak üzere toplam 29 olayı vücut izlerinden aydınlattı.
Olaylarla ilgili 32 şüpheli tespit edildi. - NİĞDE