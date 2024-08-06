Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 31 olayı vücut izlerinden aydınlattı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 olayın aydınlatılmasında şüphelilerin vücut izlerini kullanarak başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Olaylarla ilgili 35 şüpheli tespit edildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri 31 olayı şüphelilerin vücut izlerinden aydınlattı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 01.07.2024 - 31.07.2024 tarihleri arasında meydana gelen 17 hırsızlık, 4 narkotik suçlar, 3 hırsızlığa teşebbüs, 1 bıçakla yaralama, 1 ateşli silah kullanma, 1 mala zarar verme ve 4 il dışı tespiti konusu olmak üzere, toplam 31 olay vücut izlerinden aydınlatıldı, olaylarla ilgili 35 şüpheli şahıs tespit edildi.
Öte yandan başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan, kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 7 şahıs ise parmak izlerinden tespit edildi.
Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi. - NİĞDE